In vista di Venezia-Napoli, quasi sold-out ma non mancheranno i colori azzurri

Domenica 6 Febbraio allo stadio “Penzo” si giocherà la sfida tra i padroni di casa del Venezia e il Napoli, valevole per la quinta di ritorno. Secondo il portale tuttoveneziasport.it quasi sold-out, ad eccezione dei settori pich-wiew e quello degli ospiti. I tifosi azzurri, però non mancheranno, anzi si prevede una sorta di esodo in terra ligure. Dalla prossima giornata si tornerà come capienza al 50%.

La Redazione