Il Toronto vuole provarci, ma tentare Mertens non è semplice

Lorenzo Insigne, terminato il campionato di serie A, lascerà l’Italia e si trasferirà a Toronto. Ormai è un dato di fatto. Si sa, da un po’ di tempo, che anche Dries Mertens è finito nel mirino della MLS. E del Toronto FC, nello specifico. Il quotidiano Il Mattino lo specifica ancora una volta, scrivendo di come in Canada sarebbero pronti a fare follie per accaparrarsi l’attaccante belga del Napoli. Un’operazione per niente semplice, ma che vede gli emissari italiani del presidente Manning già attivati per provare a prendere anche il folletto azzurro e portarlo oltre Oceano. Quest’ultimo, di par suo, come è ben noto, spera ancora di rinnovare con il Napoli ed è disposto ad abbassarsi l’ingaggio.