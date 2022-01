Il Napoli ha deciso, Koulibaly sarà “Capitan Futuro”

Dopo l’addio di Insigne, andrà a Toronto e la questione Mertens, dove il Napoli dovrà esercitare l’opzione per il terzo anno, si pensa alla questione Koulibaly. Questa sera il difensore azzurro sarà impegnato con il Senegal, ore 20,00 contro la Guinea Equatoriale, dove cercherà di raggiungere Anguissa in seminale con il Camerun. Per la questione rinnovo, la società partenopea punterà tutto su K2, anzi ha le idee chiare. Non è escluso che nelle prossime settimane ci possa essere l’incontro con il suo agente Ramadani, per discutere del rinnovo e soprattutto gli verrà consegnata la fascia di capitano. Del resto per Spalletti lo definisce “Comandante”, ovvero il leader della squadra, però per trovare l’intesa, bisognerà, come riporta il CdS, venirsi incontro, ma la sensazione è che il Napoli avrà il suo “Capitan Futuro”, come lo era De Rossi.

La Redazione