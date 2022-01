Il Napoli e la Spagna, colpi azzurri ad alto livello

Dall’arrivo di Rafa Benitez, il Napoli ha creato un legame con la Liga Spagnola, davvero indissolubile, dove si sono piazzati colpi importanti. Si è cominciato con il Real Madrid con il trio: Albiol, Callejon e Higuain, fu nel 2013. In città c’era scetticismo, visto che tutti e tre erano le riserve nella squadra dei “blancos”, ma dimostrarono di essere da Napoli. Il difensore divenne il leader in campo e in fase d’impostazione. L’esterno d’attacco rimase in azzurro per sette anni e divenne fondamentale in avanti e in fase difensiva. Infine il “Pipa”, realizzò nell’ultimo anni nel Napoli, con Sarri in panchina, ben 36 reti, prima di trasferirsi alla Juventus. A seguire Fabian Ruiz fu acquisto dal Betis Siviglia nel 2018, crescita costante in questi anni, venne nel primo anno di Ancelotti, avallato dal figlio Davide. Infine Lobotka, qui ci fu lo zampino di Marek Hamsik che disse al Napoli, di prenderlo dal Celta Vigo. Sembrava che quest’estate dovesse andare via, ma poi Spalletti ha deciso di puntare sul mediano slovacco. Adesso sembra, come riporta il CdS, vicino anche l’acquisto dal Getafe, di Mathias Olivera, prestito con obbligo di riscatto per 11 milioni. Quindi fare la spesa in Spagna è sempre più fruttifera in casa partenopea.

La Redazione