EUROPA LEAGUE – A buon punto tre settori per Napoli-Barcellona

Per il return-match con il Barcellona allo stadio “Maradona”, ci vorrà ancora meno di un mese, precisamente il 24 Febbraio, ma le premesse per avere una buona presenza di pubblico ci sono tutte. Ben tre settori già c’è una buona prevendita: e precisamente: Tribuna Posillipo, Distinti Anello Superiore e Curva B Anello Superiore. Al momento la capienza è ridotta al 50%, quindi più di 27 mila spettatori, al Camp Nou, invece sarà al 100%, ma sulla questione bisognerà attendere le prossime riunioni in Lega per avere un quadro più preciso sulle presenze negli stadi.

La Redazione