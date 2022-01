Duello fra Juventus e Torino, per Gatti, obiettivo anche del Napoli

Nelle ultime settimane il Napoli aveva manifestato il suo interessamento per Federico Gatti, difensore del Frosinone, classe 1998. Nelle ultime ore si era inserito anche il Torino, ma è di poco fa la notizia di un interessamento anche della Juventus, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. “Si profila un duello di mercato fra Juventus e Torino per Federico Gatti, difensore classe 1998 in forza al Frosinone. Dopo che nelle ultime ore i granata sembravano aver accumulato un decisivo vantaggio, ecco l’inserimento della Juventus, che avevano manifestato già precedentemente il proprio interesse per il giocatore originario di Rivoli.

All’orizzonte, quindi, si intravede un derby di mercato: staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Il ventitreenne difensore centrale ha suscitato su di sé le attenzioni di molte squadre di Serie A, tra cui anche l’Inter. L’ottimo inizio di annata a Frosinone sembra aver scatenato una vera asta, a poche ore dalla chiusura della finestra invernale del mercato.”