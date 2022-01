Dicuollo (VP MLS): “Insigne? Qui tutti non stanno nella pelle”

Dalla lunga intervista rilasciata a Il Mattino:

Presidente, che colpo è quello di Insigne?«Favoloso. Noi qui abbiamo visto giocare Chinaglia, Pelé, Beckenbauer negli anni 70 e anche negli ultimi decenni tante stelle sono venute negli States. Ma erano alla fine di tutto, avanti negli anni, sul viale del tramonto. Stavolta il Toronto ha messo a segno un colpo magico perché ha preso un fenomeno che è campione d’Europa, può vincere lo scudetto in serie A e può anche andare al Mondiale e vincerlo con l’Italia. Mai prima di adesso la Mls si è potuta permettere una cosa del genere: strappare all’Europa un campione di 30 anni, che ancora avrebbe fatto la differenza in Inghilterra, in Italia o in Spagna. E invece ha deciso di venire a giocare nel nostro campionato. E qui tutti non stanno nella pelle, non solo a Toronto».

