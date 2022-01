Dalla Spagna: tifosi infuriati per la cessione di Olivera

Le voci corrono e le notizie circolano: in Spagna, come in Italia, si parla del futuro di Mathias Olivera che potrebbe legarsi al Napoli e i tifosi del Getafe sono dispiaciuti e qualcuno anche sorpreso. C’è chi gli augura buona fortuna, consapevole del meritato traguardo professionale, altri sono perplessi per l’eventuale addio e anche rispetto alle cifre emerse. «Come dieci milioni? Per la stagione che sta disputando, Olivera vale molto di più» è uno dei tanti messaggi comparsi sui social. Alcuni sono simili, non cambia il concetto. «Va bene perderlo, ma così è quasi un regalo» scrive qualcun altro. Per i sostenitori del club spagnolo, la valutazione di Olivera sarebbe decisamente più alta rispetto alle cifre che stanno circolando. Conferma delle sue qualità e di un rendimento sempre costante. In rete è facile trovare anche commenti di tifosi di altre squadre che speravano nel suo acquisto: «Peccato non l’abbia preso il mio Atletico» è un post che ha riscosso adesioni in breve tempo. Frugando sul web, è totale la stima per il terzino uruguaiano. I tifosi del Getafe sono pronti a salutarlo, qualcuno la prende con filosofia ma altri con delusione.

Fonte: F. Tarantino (Cds)