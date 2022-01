COPPA ITALIA FEMMINILE – Netto successo dell’A.c. Milan, pari nel recupero della Juventus

Domenica di Coppa Italia femminile e la sfida attesa era tra l’Inter e la Juventus Women. Le padroni di casa vanno in vantaggio con Nchout, pari delle bianconere in pieno recupero di Lisa Boattin. Nell’altra sfida netto successo a Bogliasco contro la Sampdoria dell’A.c. Milan. In gol per le rossonere Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw, per le liguri, momentaneo pari da parte di Rincon su calcio di rigore.

Sampdoria-A.c. Milan 1-4

Inter-Juventus 1-1

A cura di Alessandro Sacco