COPPA D’AFRICA – Senegal-Guinea Equatoriale 3-1, Koulibaly conquista la semifinale ed è protagonista nel successo

Questa sera si è giocata l’ultimo quarto di finale della Coppa d’Africa tra il Senegal e la Guinea Equatoriale. La squadra di Cissè, gioca meglio e passa in vantaggio. Spunto di Manè, palla filtrante dove Diedjou batte il portiere avversario. Ad inizio ripresa l’arbitro aveva assegnato il rigore agli ospiti per il mani di Koulibaly, ma il VAR corregge il direttore di gara. La Guinea però pareggia con Buja, non bene Sarr in copertura. Il Senegal però ha un K2 che si proietta in avanti, colpo di testa, la difesa avversaria commette l’errore e Kouyate segna di piatto. Il 3-1 arriva con il lancio di Koulibaly, giocata di Ciss e Sarr segna a porta vuota. Il Senegal va in semifinale e affronterà il Burkina Faso.

