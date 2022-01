COPPA D’AFRICA – Il Camerun di Anguissa affronterà l’Egitto in semifinale

Questo pomeriggio il Camerun attendeva l’esito della sfida tra l’Egitto e il Marocco, valevole per i quarti di finale. La nazionale del centrocampista del Napoli Andrè Frank Zambo Anguissa, affronterà la squadra di Salah che ha vinto in rimonta. Ospiti in vantaggio con Boufal, poi le reti del giocatore del Liverpool nella ripresa e poi ai supplementari assist per il gol di Trezeguet. La sfida Camerun-Egitto si giocherà martedì alle ore 20,00. Stasera toccherà a Koulibaly con il Senegal, avversario la Guinea Equatoriale.

La Redazione