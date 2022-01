Belgio – E’ Januzaj l’indiziato numero uno per sostituire Insigne

Il Napoli, vista la partenza certa di Lorenzo Insigne per Toronto, deve sostituire il proprio capitano. Se ne parla un po’ dappertutto, anche in Belgio. Sul portale belga Voetbal 24, in merito alla questione si legge che l’indiziato numero uno ad approdare in azzurro al posto del suo numero 24 sarebbe Adnan Januzaj, il belga della Real Sociedad cresciuto nel Manchester United. Januzaj è in trattativa da diversi giorni con il club spagnolo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022, ma non c’è stato ancora accordo tra le parti. Il Napoli spera di prenderlo a parametro zero.