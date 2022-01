Amichevole in famiglia: ci sono anche i tre nazionali italiani. Scatenato Politano

Luciano Spalletti ritrova pezzi del suo Napoli. Il toscano oggi a Castel Volturno ha potuto riabbracciare Meret, Di Lorenzo e Insigne che sono rientrati dallo Stage con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.Per l’ultimo allenamento settimanale, amichevole in famiglia a campo ridotto gialli contro blu. Sono andati in gol per i blu Politano (tripletta) e Petagna. Per i gialli reti di Elmas, Mertens e Demme. Mattino.it