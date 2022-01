Venerato: “La strada per Raspadori è tutta in salita per il Napoli”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, in merito all’interessamento del Napoli per l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. “Il mercato di giugno è ancora lontano quindi non è tempo di certezze. Ma possiamo affermare, senza possibilità di smentita, che la strada per Raspadori è tutta in salita per il Napoli. Filtra pessimismo dalle segrete stanze azzurre. Alta la valutazione del club neroverde. Registreremo altre puntate fino a giugno, ma se il Sassuolo non abbasserà decisamente le pretese il Napoli si dirigerà su altri profili”.