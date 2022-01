UFFIICALE – Vendita on line dei biglietti per Venezia-Napoli. Ecco quando il settore ospiti

A partire da questa mattina sarà attiva anche sul sito Ticketone la prevendita per assistere alla partita Venezia-Napoli, in programma domenica 6 febbraio con inizio alle ore 15.00.

La prevendita sarà attiva per tutti i settori dello stadio Pier Luigi Penzo eccezion fatta per il Settore Ospiti, la cui prevendita partirà dalle ore 10.00 di martedì 1 febbraio e per il cui acquisto è necessaria la TDT del SSC Napoli.

Di seguito il prezzo dei biglietti:

TRIBUNA:

VIP NERA € 130,00, ex abbonati e over 65 € 95,00, Ridotto ragazzo € 85,00, Ridotto Bambino € 35,00

CENTRALE VERDE/ARANCIONE € 85,00, ex abbonati e over 65 € 70,00, Ridotto ragazzo € 60,00, Ridotto Bambino € 25,00

TRIBUNA BIANCA € 70,00, ex abbonati e over 65 € 55,00, Ridotto ragazzo € 50,00, Ridotto Bambino € 25,00

PITCH VIEW:

Prezzo unico a € 250,00

DISTINTI “VALERIA SOLESIN”:

GOLD € 60,00, ex abbonati e over 65 € 50,00, Ridotto ragazzo € 45,00, Ridotto Bambino € 20,00

CENTRALI € 55,00, ex abbonati e over 65 € 45,00, Ridotto ragazzo € 40,00, Ridotto Bambino € 20,00

LATERALI € 45,00, ex abbonati e over 65 € 35,00, Ridotto ragazzo € 35,00, Ridotto Bambino € 20,00

CURVA SUD “MICHAEL GROPPELLO”:

Curva Sud, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA NORD LOCAL:

Curva Nord Local, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA OSPITI:

Curva Ospiti, € 30,00 (il ticket comprende esclusivamente il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10:00 di martedì 1 Febbraio 2022 e fino alle ore 19:00 di sabato 5 Febbraio 2022.

*Ridotto Ragazzo: 13 -18 anni (Tariffa riservata ai nati tra l’1/1/2004 e il 31/12/2009)

*Ridotto Bambino: 4-12 anni (Tariffa riservata ai nati tra il 1/1/2010 e il 31/12/2018)

Nel rispetto delle normative COVID in vigore, si ricorda che l’accesso allo stadio sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di SUPER GREEN PASS (green pass rafforzato). In assenza della certificazione richiesta il tifoso non potrà accedere allo stadio e il biglietto non verrà rimborsato. Il tifoso al gate dovrà esibire un documento in corso di validità, il biglietto nominativo ed avere con sé una mascherina FFP2 che dovrà indossare per tutta la permanenza all’interno dello stadio, ai sensi del DL festività del 24/12/2021. Si sottolinea l’obbligo per il tifoso di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto. Si invitano pertanto i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

Le casse apriranno alle ore 13:00 del giorno del match.

Fonte: veneziafc.it