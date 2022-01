Salvione, CdS: “Olivera nella Liga ha dato ampie garanzie di rendimento”

Condizioni Balotelli dopo lo stage e idea di Mancini?

“Mancini l’ha rivisto con piacere. Hanno lavorato tanto insieme, hanno vinto qualcosa di importante insieme come la Premier League. Deve essere stato un piacere rivedersi ma ritengo che, al momento, cambi poco. Mancini deciderà nelle settimane precedenti del playoff. C’è tanto in gioco, considerando che l’Italia rischia di rimanere fuori per il secondo Mondiale consecutivo”.

Su Olivera, vicino ad essere un nuovo innesto del Napoli

“Il giocatore visto nella Liga ha dato ampie garanzie di rendimento. C’è l’incognita di vederlo nel nostro campionato ma si vedrà. Giocatore interessante tecnicamente con un buon temperamento. Credo che il Napoli stia cercando di costruire le basi per un nuovo ciclo”.

Sulla Salernitana e il mercato intraprendente

“Sabatini è un maestro. Ogni commento sulle sue capacità è superfluo. Vediamo quanti saranno i nuovi acquisti e come renderà questa squadra. Si sa che non è semplice, poi, far rendere tanti nuovi tasselli tutti insieme. Vedremo come risponderà il campo”.

Sei d’accordo con Adani che sostiene che il quarto posto resti impossibile per la Juve anche con Vlahovic?

“Secondo me lui intendeva dire che, il quarto posto, resta un obiettivo ‘basso’ per la Juventus. E’ risaputo che Adani non apprezzi particolarmente il modo di giocare di Allegri. Vlahovic è un grande colpo e ha ridato entusiasmo all’ambiente Juventus. Certo, vale il discorso di prima: non è semplice poi rendere da subito per un nuovo innesto. Le critiche che ricevi in una piazza come la Juve, se sbagli, sono decisamente diverse”.

Quali effetti sulla Juve se non riesce ad arrivare in Champions?

“La Juventus ha fatto all-in. Un’esclusione avrebbe ripercussioni negative, non so se tanto gravi però, considerando la grande società che ha alle spalle”.