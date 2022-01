PRIMAVERA 1 – Alla Juventus il derby della Mole. Successo delle milanesi

Dopo la lunga sosta tra feste natalizie e il Covid, è ricominciato il campionato Primavera 1. Giornata che ha regalato gol e spettacolo, come tra Hellas Verona e l’Atalanta che termina 3-3. Successi esterni per il Napoli sul terreno del Genoa, l’Inter contro la Spal e della Juventus che vince il derby della Mole per 3-4. Infine vittoria interna del Milan per 3-1 contro l’Empoli.

Genoa-Napoli 1-2

Hellas Verona-Atalanta 3-3

Spal-Inter 0-2

Milan-Empoli 3-1

Torino-Juventus 3-4

La Redazione