Operazione futuro – Bajrani e Raspadori, nella lista del dopo Insigne

In casa Napoli, oltre alla questione rinnovi, dove ci sarà da lavorare per il d.s. Giuntoli, si dovrà anche pensare al dopo Insigne e i nomi non mancano. Operazione futuro, secondo il CdS, come si dice in questi casi e due sono i nomi nella lista del dirigente azzurro. Il primo è Bajrani dell’Empoli, tra i due club i rapporti sono ottimi, viste le operazioni concluse in passato, albanese allenato dall’ex Edy Reja. Il sogno però sarebbe Giacomo Raspadori del Sassuolo. In questo caso la concorrenza sarebbe più ampia, ma con la Champions in tasca, si può convincere il ragazzo classe 2000. Idea ambiziosa, infine uno che non ha bisogno di presentazioni è Domenico Berardi, da sempre pallino di AdL. Insomma tra sogni e vecchi obiettivi di mercato, i partenopei sono alla ricerca del dopo capitano del Napoli.

La Redazione