Olivera e Anguissa, il Napoli ha le idee chiare per la sessione estiva di mercato

Il Napoli, com’è da tradizione nell’era De Laurentiis, pensa al presente, ma anche al futuro, per restare sempre competitivi e accontentare i suoi allenatori. Due i nomi che per la prossima sessione di mercato e sono anche a buon punto. Per il terzino sinistro, come riporta il Corriere dello Sport, sembra che per Mathias Olivera, la strada è tracciata verso la conclusione positiva. L’obiettivo è chiudere l’affare quanto prima, per anticipare la concorrenza, su un calciatore che ha nella corsa e la tecnica i suoi pezzi forti. Su Anguissa invece non ci saranno problemi, verrà riscattato entro il 30 Giugno, 15 milioni dal Fulham, per consegnare a Spalletti, il centrocampista dotato di fisico e buona tecnica, sarà il perno della linea mediana.

La Redazione