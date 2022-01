Nuovo Statuto – La Lega Serie A si spacca: è scontro con Dal Pino

La Lega Serie A è nuovamente spaccata. I club non vogliono adeguarsi alle richieste di Gravina e al nuovo statuto, e dal canto suo, Dal Pino non vuole inimicarsi il presidente FIGC quindi non firmerà la lettera che si invierà a Malagò. Sul CdS si legge:

“Non solo i club di Serie A sono entrati in rotta di collisione con la Federazione, respingendo l’ultimatum ad adeguarsi ai principi informatori del Coni formulato di Gravina. Adesso si è creata anche una profonda spaccatura con Dal Pino. Il numero uno di via Rosellini, infatti, non intende mettere la sua firma in calce a una lettera scritta dalle stesse società della massima categoria da inviare al presidente del Coni Malagò e al Sottosegretario allo Sport Vezzali, nella quale viene illustrata in maniera inequivocabile la loro posizione in merito al passaggio da maggioranza qualificata a quella semplice”.