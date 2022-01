Napoli e Ramadani, l’incontro: si parlerà di KK e Malcuit

Si parla di futuro in casa Napoli. Nicolò Schira, esperto di mercato, con un tweet annuncia un prossimo incontro tra Ramadani, agente di Koulibaly, ed il Napoli. Di seguito la traduzione del tweet ed il tweet “originale”

Programmato un incontro nei prossimi giorni tra #Napoli e Fali #Ramadani per discutere del futuro di #Koulibaly e #Malcuit. Kalidou potrebbe estendere il suo contratto fino al 2025 e diventare il prossimo capitano, mentre il terzino potrebbe andarsene a scadenza.

Scheduled a meeting between #Napoli and the agent Fali #Ramadani in the next days to discuss the future of Kalidou #Koulibaly and Kevin #Malcuit. The centre-back could extend his contract until 2025 and become the next captain, while the right fullback could leave as a free agent

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2022