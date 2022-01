Attilio Lombardo, assistente di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai sport, in particolare soffermandosi sul ritorno in nazionale di Mario Balotelli. “E’ molto dimagrito, non so se sia stato il Covid-19. Io non lo vedevo da tanto, da quando giocava in Italia, ora che è all’estero è difficile seguirlo. Non mi aspettavo di vederlo in questa condizione fisica, per me è stata una sorpresa”.

Napoli Magazine