Koulibaly e Fabian Ruiz, idee diverse del Napoli sul loro futuro

Il Napoli, in attesa di riavere i suoi nazionali, tra stage e gare ufficiali di qualificazione, pensa al futuro e soprattutto alla questione rinnovi. Ad esempio per Kalidou Koulibaly, domani impegnato per i quarti in Coppa d’Africa, contro la Guinea ore 20,00, si pensa ad un rinnovo con fascia da capitano. Spalletti sin dal primo giorno, lo ha definito “Comandante”, colui che ha il compito di leader della squadra. Non si esclude il rinnovo fino al 2025, come riporta il CdS e il twitter di Nicolò Schira. Su Fabian Ruiz, il discorso è diverso. Lo spagnolo ha sì rifiutato il Newcastle, ma il rinnovo con il club azzurro è congelato per la diversità di vedute sull’ingaggio. Sull’ex Betis ci sono gli interessi di Real e Atletico Madrid e il Barcellona.

La Redazione