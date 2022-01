In vista del Napoli, il Venezia punta Lapadula del Benevento

Il Venezia ha avuto molti tesserati positivi al Covid, al momento ed in vista della ripresa del campionato, giornata nella quale incontrerà il Napoli, è alle prese con le negativizzazioni, ma il club lavora anche sul mercato. Spinge forte per un rinforzo in attacco. L’obiettivo, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, è l’attaccante Lapadula, che sgomita per il ritorno in A: “Ieri i veneti hanno presentato un’offerta al Benevento per il prestito con diritto di riscatto e oggi si attende la risposta. Il giocatore, ieri notte in campo contro la Colombia, ha dato il suo ok”.