Il Newcaste lo ha tentato, ma Fabian Ruiz ha detto no

Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023. Il rinnovo con il club partenopeo, al momento è in stand-by, anche se negli ultimi giorni si è detto di un dialogo riprenderà in primavera. Ovviamente staremo a vedere. Stamattina, sul Corriere del Mezzogiorno, si legge che il centrocampista azzurro avrebbe rifiutato il Newcaste.

“Il ricco Newcastle ha provato a «scippare» uno dei gioielli al Napoli. Oltre ad avere un approccio per Osimhen, ha tentato Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il centrocampista spagnolo ha detto no alle sirene inglesi e la trattativa non è andata avanti. Il suo rifiuto al Newcastle al momento non ha riaperto la questione del rinnovo del contratto. Tra le parti c’è distanza, il suo entourage aveva chiesto un ingaggio di 4 milioni prima della pandemia e il Napoli non si è mai avvicinato finora alle richieste degli agenti di Fabian Ruiz. Nei prossimi mesi si vedrà.”