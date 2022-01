Ha violato la quarantena: l’ASL segnala Vlahovic alla Procura

Ha violato la quarantena per andare a Torino, Dusan Vlahovic, al momento positivo al Covid. Lo ha affermato ieri l’ASL Toscana e oggi l’Adnkronos scrive che di conseguenza l’Asl segnalerà il calciatore alla Procura di Firenze.

Lo ha confermato, all’agenzia di stampa, il dipartimento di igiene pubblica dell’Asl Toscana Centro che invierà ai magistrati, nella giornata odierna, la segnalazione per violazione delle norme anti Covid. Vlahovic è stato trovato positivo il 22 gennaio, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire dalla quarantena, non lo ha fatto: ha preferito partire per Torino prima della scadenza del termine, violando, di fatto, il suo isolamento.

da Il Napolista