Febbraio sarà il mese del ritorno allo stadio Maradona? Per alcune gare sicuro

I meno di 3mila spettatori di Napoli-Salernitana sono il frutto sicuramente della grande paura di questi giorni per la pandemia che non dà tregua. Ed è febbraio il mese per avere la risposta al dilemma perché ci sono due big match, quelli con Inter e Barcellona, poi a inizio marzo ci sarà il Milan. Sulla carta gare da tutto esaurito o quasi. Vedremo la risposta del pubblico. Intanto tra poche ore si apre anche la prevendita per la gara di andata dell’Europa League ma il club catalano è in attesa del semaforo verde del governo spagnolo: il premier Sanchez ha fatto intendere, infatti, che già dalla prossima settimana negli stadi della Liga si tornerà al cento per cento della capienza. Tradotto, in termini sportivi: il Napoli giocherà al Camp Nou in una bolgia. D’altronde, anche molte restrizioni anti-Covid stanno vendendo meno in Spagna come per esempio l’accesso nei locali con il green pass. Un bel modo di tornare in Catalogna, dopo gli ottavi di finale di Champions giocati al cospetto di Messi ma in uno stadio desolatamente deserto e in pieno agosto. Dunque, le previsioni parlano di 120mila persone allo stadio per i tre big match nell’ipotesi che le restrizioni vengano meno. Dalla Lega calcio c’è ottimismo: riapertura degli stadi col pubblico (addio alla limitazione di 5000 persone) ma pur sempre con accesso consentito solo a chi ha il green pass e con mascherina. Prove tecniche di ritorno alla normalità.

P. Taormina (Il Mattino)