Euro avversario Napoli – Il Barcellona ufficializza l’acquisto di Adama Traorè

Il mese di Gennaio è stato importante per il mercato del Barcellona che sarà il prossimo avversario agli spareggi di play-off di Europa League del Napoli. Dopo Ferran Torres, sempre dalla Premier League, arriverà l’esterno d’attacco del Wolverhampthon Adama Traorè con la formula del prestito biennale. Ecco l’annuncio ufficiale sul sito ufficiale del club spagnolo. “Il Barcellona e il Wolverhampton Wanderers hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Adama Traoré fino al 30 giugno 2022. I blaugrana si faranno carico dello stipendio ed è prevista un’opzione per rendere il trasferimento permanente.La presentazione del giocatore si terrà mercoledì 2 febbraio a porte chiuse […] Il debutto di Adama in prima squadra è avvenuto il 23 novembre 2013 sotto la guida di Gerardo “Tata” Martino. […] Le principali caratteristiche del giocatore sono il dribbling e la capacità di giocare su entrambe le fasce, dove con la sua velocità sa essere un vero incubo per i difensori”, “.

La Redazione