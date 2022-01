E.L: – E’ già febbre biglietto per Napoli-Barcellona con coda virtuale. Due settori quasi esauriti

Cinque minuti di coda virtuale prima di accedere alla piattaforma di Ticketone dove ci sono i biglietti per la supersfida con il Barcellona. Una attesa che stupisce. E dopo appena un’ora dal gong, la sorpresa: la parte centrale dei distinti e anche quella della Tribuna Posillipo è già tutta venduta. Più o meno settemila tagliandi acquistati nei primi 90 minuti dal via libera. È febbre azzurra, non di quelle che fanno scattare l’urgenza di fare un tampone. È la vecchia febbre da stadio. La vendita per Napoli-Barcellona è partita tenendo conto delle limitazioni attuali, ovvero il 50 per cento della capienza dell’impianto di Fuorigrotta. In questo momento, dunque, sono in vendita 27mila tagliandi. Ma durante l’assemblea di Lega, Dal Pino e De Siervo hanno dato per scontato il fatto che nei prossimi giorni il governo possa prendere seriamente in considerazione la proposta della serie A di alzare la soglia fino al 75 per cento. «Abbiamo chiesto un tavolo tecnico con Palazzo Chigi per discutere della riapertura degli stadi con una capienza maggiore del 50%. Se sarà al 75 o al 100% dipenderà soprattutto da quando sarà convocato il tavolo e da quali saranno le condizioni generali. Noi ci aspettiamo di aprire il più possibile».

P. Taormina (Il Mattino)