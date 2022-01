Dopo l’ incidente d’auto, Malcuit ringrazia e tranquillizza

Kevin Malcuit, calciatore del Napoli, ieri in serata ha avuto un piccolo incidente con la sua Lamborghini a Sant’Antimo. Dopo l’urto, l’auto ha riportato dei danni nella parte frontale, nessun problema per il calciatore che ne è uscito illeso. Il francese ha perso il controllo dell’autovettura, andando a sbattere. Sul luogo, ovviamente, l’attenzione è stata parecchia visto che in molti hanno riconosciuto il calciatore azzurro. Il terzino, poi, su Instagram, ha pubblicato il seguente messaggio: “Grazie per i vostri messaggi, va tutto bene, niente di serio”.