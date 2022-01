Di Lello, PD: “Jeff Bezos mi andrebbe bene come proprietario, potrebbe regalarci tante emozioni”

Marco Di Lello, politico, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “La Casellati ha avuto meno voti di quelli che sulla carta avrebbe dovuto. È triste il livello della classe politica che esulta per la scelta degli elettori. Per come l’opinione pubblica, i giornali, le tv hanno alimentato l’anti politica ci si è ritrovati con un Parlamento che è incapace di fare politica, che si deve rifugiare in Mattarella. De Laurentiis Presidente? Avrebbe lasciato libera la casella di presidente del Napoli che occuperei volentieri. Non bisogna essere proprietari per essere presidenti. Avere uno sceicco innamorato del Napoli, anche Jeff Bezos mi andrebbe bene come proprietario. Bezos potrebbe regalarci tante emozioni. Vlahovic? Esistono regole del fair play finanziario per mettere un limite a questa follia delle spese pazze che ha portato indebitamento per centinaia di milioni di euro, che sia la Juventus o l’Inter o altre big europee. Poi mi chiedo: come può il mondo del calcio volere dal Governo i ristori quando continua questa politica? Questa situazione non mi piace. Una società che ha ripianato 400 milioni di debiti e ne investe 180 non può richiedere i ristori. Mi sono fatto carico personalmente, anche grazie al Ministro Orlando, di avviare un percorso tra la Lega Dilettanti e il Governo. Forse è lì che è giusto dare un minimo di sostegno, perché se parliamo del Dilettantismo e i suoi tesserati allora penso se ne debba occupare il Governo”.