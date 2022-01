Deficit stadio: i mancati incassi valgono quanto gli stipendi di 5 big

Non è un dettaglio di poco conto, per club come il Napoli si parla di una perdita stimata tra i 17 e i 21 milioni a stagione. La pandemia ha azzerato (praticamente) questi introiti che, in ogni caso, hanno sempre avuto voce significativa nel bilancio azzurro: 15,3 milioni nel 15/16; 19,8 milioni nel 16/17; 19,7 nel 17/18; 15,8 milioni nel 18/19; 13,1 nel 19/20. E si sono praticamente azzerati nell’ultimo bilancio chiuso in rosso a meno 58 milioni di euro, per il fatto che si è quasi sempre giocato a porte chiuse. Certo sono briciole rispetto ai 159 milioni che incassa il Barcellona dallo stadio o ai 66 della Juventus e ai 51 dell’Inter. Ma pure hanno un peso nei conti del club azzurro. Per questo la spinta è doppia: economica, certo, ma anche per quella della tifoseria. P. Taormina