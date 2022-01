Cruz, ex Napoli: “Napoli? Guai a sottovalutare il Venezia alla ripresa”

André Cruz, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Io credo che vada analizzato e apprezzato il percorso di crescita del Napoli che da anni acquista calciatori di valore e questo permette al club azzurro di competere ai piani alti della classifica di Serie A. Il Napoli per credere nello scudetto deve vincere sia contro il Venezia che contro l’Inter. Guai a sottovalutare il Venezia, in Italia lo sappiamo vincere non è mai facile contro nessuno. Il rientro di Kalidou Koulibaly, dopo la Coppa d’Africa, dovrà portare più tranquillità e più fiducia alla squadra. Adesso la mentalità è quella giusta, ma per vincere lo scudetto tutto il gruppo di deve crederci. Vincere il campionato italiano è difficile, ma io ci credo”.