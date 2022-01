COPPA ITALIA FEMMINILE – Como Women-A.s. Roma 0-3, le giallorosse ipotecano la semifinale

Questa mattina per il Como Women, capolista della serie B femminile, test davvero di livello contro l’A.s. Roma seconda in classifica in massima. Le giallorosse la sbloccano a fine primo tempo con Lazaro che di potenza batte Small su assist di Haavi. La norvegese nella ripresa raddoppia, passaggio di Serturini e la scandinava realizza la seconda rete per le ospiti. Nel finale arriva la doppietta di Lazaro pallonetto che batte il portiere di casa. Le lombarde giocano meglio nella ripresa, ma Caesar si dimostra portiere davvero di livello, recentemente rinnovato il contratto, ma la differenza di categoria è stata evidente, per l’A.s. Roma la semifinale è praticamente ipotecata.

COMO-ROMA 0-3 (43′, 88′ Lazaro, 57′ Haavi)

COMO (4-4-2): Small: Vergani (87′ Roventi), Rizzon, Hilaj, Cecotti; Picchi, Pastrenge (61′ Lipman), Kubassova (70′ Carravetta), Beil (70′ Mariani); Di Luzio, Carp (61′ Rigaglia). A disp.: Bettineschi, Bianchi. All. Sebastian De La Fuente

ROMA (3-5-2): Ceasar; Pettenuzzo, Linari, Di Guglielmo (69′ Kollmats); Serturini (88′ Corelli), Andressa (81′ Ferrara), Bernauer, Greggi, Haavi; Glionna (69′ Soffia), Lazaro (88′ Battistini) A disp.: Lind, Ghioc, Bergersen, Corelli, Pacioni, Petrara. All. Alessandro Spugna

Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari

Assistenti: Ayoub El Filali – Paolo Tomasi

Quarto Ufficiale: Arianna Bazzo

