COPPA D’AFRICA – Gambia-Camerun 0-2, Anguissa tra i migliori in campo e conquista la semifinale

Questo pomeriggio si è giocato il primo quarti di finale per la Coppa d’Africa, tra il Camerun e il Gambia. I padroni di casa, dopo un’inizio di gara di studio, ha preso il sopravvento e crea occasioni da gol. Ci prova Fai dalla distanza, palla che prende l’esterno della rete. La squadra di Conceicao prosegue e va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Aboubacar, parata di Gaye. La partita viene sbloccata ad inizio ripresa, con lo stacco di testa imperioso di Toko Ekambi, nulla da fare per il portiere avversario. Il Gambia non reagisce e subisce il raddoppio, cross di Hongla e tocco da pochi passi di Ekambi. Poi sale in cattedra anche Zambo Anguissa, che recupera palloni e serve i compagni di squadra in profondità. Il centrocampista azzurro esce quasi al minuto 90. Il Camerun vola in semifinale e attenderà la vincente tra il Marocco e l’Egitto.

A cura di Alessandro Sacco