Cassese, imprenditore: “Insigne-Napoli? Dopo anni devi cambiare”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore, ecco le sue parole:

“Chi sceglierà Mancini? Da allenatore ‘consumato’, credo confermerà il gruppo che ha vinto l’Europeo. Punterà su quegli uomini che gli hanno già dimostrato di meritare fiducia. Problema attacco in Nazionale tra Immobile e l’idea Balotelli? Non fraseggiano con Immobile. Non è partito bene con la Lazio di Sarri. Immobile è un giocatore che ha bisogno di altri giocatori vicino a fraseggiare con lui. Balotelli non mi convince, è uno che con rabbia e voglia proverà a togliersi delle soddisfazioni ma non credo potrà incidere. Subirà il ‘contraccolpo Insigne’ il Napoli? Rrahmani è vicino al rinnovo. Credo che l’anno zero sarà propedeutico per vedere un grande Napoli. Io sono per il ‘reset’: quando passano tanti anni devi cambiare e lo vedo sempre come un beneficio. Il Napoli potrebbe tornare a giocare in un certo modo, magari senza esterni a piede invertito che, a mio modo di vedere, ti rendono prevedibile come visto con l’Empoli.”