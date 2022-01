Cassese, imprenditore: “Amazon? Napoli ha un grande bacino d’utenza”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore, ecco le sue parole: “Quanto il Napoli ha bisogno di un colpo come Vlahovic? Vlahovic è un grande colpo, ma un uomo da solo fa fatica a cambiare le cose. Solo Maradona ci riusciva. Andrà servito, farà sicuramente la differenza, ma non credo posso cambiare tutto e subito da solo. Al Napoli c’è Osimhen che considero un grande campione ma deve crescere e approcciare meglio le partite. Con tutto il rispetto, deve capire che gioca a livelli importanti. Certi atteggiamenti vanno cambiati. Quante possibilità per l’ipotesi Amazon-Napoli? Il Napoli è stata la prima società di calcio ad avere una ‘vetrina’ sullo store di Amazon. La prima società di calcio in cui ha investito Amazon, seppur in piccola parte nel rigo della maglia, è stata il Napoli. Napoli ha un bacino d’utenza incredibile, è la società italiana che più ha bisogno di ammodernare lo stadio. E’ la città di Maradona, immaginate quanto possa incidere questo per un gruppo come Amazon. Io ci credo.”