Anguissa e Koulibaly “sognano”, intanto Spalletti li aspetta

Anguissa e Koulibaly potrebbero davvero farcela a vincere la coppa d’Africa. La loro avventura prosegue e le loro Nazionali sono tra le più accreditate al successo finale. Il centrocampista gioca oggi con il Camerun (ore 17) contro il Gambia, il difensore domani con il Senegal contro la Guinea Equatoriale (ore 21). Anguissa e Koulibaly dovrebbero tornare a disposizione di Spalletti per la supersfida contro l’Inter del 12 febbraio. Un doppio recupero fondamentale in vista del tour de force di febbraio che attende i campani, come si legge su Il Mattino: dopo il match contro i campioni d’Italia, infatti, gli azzurri saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona. In attesa di queste sfide cruciali, però, i due inseguono il sogno di vincere un trofeo con la propria selezione e mettono nel mirino le semifinali.