Su Tuttosport, si riferisce che da ieri è rientrato anche Adam Ounas. Il forte fantasista algerino sarà impegnato nelle visite di idoneità post-Covid. Da lunedì sarà impegnato in accertamenti cardiaci. Questo per verificare il quadro clinico dopo la malattia. E se l’allarme scattato in Coppa d’Africa è finalmente rientrato. Al nostro atleta azzurro vanno i nostri più fervidi auspici di pronto rientro in campo.