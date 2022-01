La prossima sfida per gli azzurri, alla ripresa del campionato, sarà in laguna. Il Napoli affronterà il Venezia, squadra che ha avuto, ultimamente, molti tesserarti positivi al Covid. In questi ultimi giorni ci sono delle negativizzazioni. Oggi, un altro giocatore si è negativizzato. Buone notizie dunque per Paolo Zanetti in vista della ripresa del campionato con i componenti del gruppo squadra positivi che restano 8, non tutti calciatori.