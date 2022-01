SKY – Napoli-Oliveira si chiuderà oggi in vista di Giugno

Il Napoli e il terzino sinistro, siamo alla stretta finale, soprattutto per la prossima stagione. Secondo il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, oggi il club azzurro chiuderà l’operazione Mathias Olivera, ma l’affare varrà per la sessione estiva. La trattativa si chiuderà con la 1 milione di prestito ed obbligo di riscatto per 11 milioni. La giornata di oggi porterà alla chiusura con gli agenti del terzino del Getafe, ma ormai ci siamo per il tanto atteso sì.

La Redazione