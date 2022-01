La Salernitana, dopo il mancato arrivo di Diego Costa, il club granata non era convinto per le condizioni fisiche, però non vuole fermarsi sul mercato. In attesa di ufficializzare gli arrivi di Fazio e Verdi, potrebbero esserci un doppio arrivo dalla Juventus. Il primo dalla difesa e si tratta di Dragusin, mentre in attacco, secondo il sito della Gianluca Di Marzio, è ad un passo Kajo Jorge.

La Redazione