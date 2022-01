Olivera-Napoli, prevista oggi la chiusura della trattativa. Ecco cifre, condizioni e tempistica

Il mercato del Napoli, a meno di ultimissime sorprese, è praticamente chiuso, ma resta da aspettare la giornata di oggi per la chiusura della trattativa che riguarda il terzino del Getafe, Mathias Olivera.

Il Napoli è vicinissimo a mettere a segno un importante operazione di mercato in entrata per giugno. La società azzurra sta definendo l’accordo per Mathias Olivera, difensore del Getafe. Il giocatore uruguaiano non arriverà adesso in sostituzione di Ghoulam, che rimarrà fino alla fine della stagione.

Il terzino terzino sinistro classe 1997 arriverà in prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto incodizionato, fissato a 11 milioni più 3 di bonus. L’accordo, vicinissimo, è stato impostato in vista di giugno, vista il muro che la società spagnola ha posto per la cessione immediata. La chiusura è prevista per la giornata di domani.

Gianlucadimarzio.com