Napoli-Ounas, il franco-algerino rientra oggi. Ecco il perchè

Mentre il Napoli prosegue la preparazione, ancora assenti i nazionali per lo stage di Coverciano, Anguissa e Koulibaly per la Coppa d’Africa e infine Lozano e Ospina per le gare di qualificazione, si attende il rientro di Ounas. Il franco-algerino ancora non è tornato in città, secondo il Corriere dello Sport, causa ritardi dei voli, dovrebbe essere oggi il giorno giusto per rivederlo a Napoli. Una volta arrivato dovrà fare le visite per capire le sue reali condizioni, dopo la questione cardiaca. C’è un cauto ottimismo, ma è chiaro che bisognerà fare tutti gli accertamenti del caso prima poi di tirare le somme.

La Redazione