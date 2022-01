Pian piano diventa sempre più…ufficiale. Dusan Vlahovic si avvicina ora dopo ora alla Juventus. Stamattina poco prima delle 10.00, l’attaccante serbo è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche. Il calciatore, in arrivo dalla Fiorentina per 75 milioni di euro, bonus inclusi, inizierà dunque la sua avventura in bianconero. Oggi, dopo tutti i test previsti, attesa anche la firma.