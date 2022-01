Il Napoli “riabbraccia” Ounas: “Torniamo al lavoro”

Per Adam Ounas non sono stati giorni facili, tra il Covid e i problemi al cuore, ma per fortuna da oggi l’esterno franco-algerino il peggio sembra essere alle spalle. Infatti, attraverso i profili social e le pagine de ilmattino.it, l’ex di Cagliari e Crotone, si vede con il borsone del club azzurro e dice: “Torniamo al lavoro“, in attesa dei test per avere le risposte definitive.

La Redazione