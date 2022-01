Ghoulam, la proposta è stata di Mendes, ma la Lazio ha rifiutato

Un paio di giorni fa se ne è parlato insistentemente per diverse ore. Ma l’ipotesi Faouzi Ghoulam alla Lazio è durata davvero quelle pochissime ore. Mendes, il suo agente, lo aveva proposto, come si è saputo nella serata di mercoledì, forse partendo dal presupposto che Sarri avrebbe richiesto un terzino, ma l’algerino al club laziale non interessa. Dunque, Ghoulam, resterà al Napoli fino al termine della stagione. Concluderà il contratto in azzurro, scadenza 2022, e poi saluterà. Il suo futuro sarà quasi certamente all’estero.

CdS