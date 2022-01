Gazzetta – Il possibile arrivo di Gatti dipende dalla permanenza di Tuanzebe

Federico Gatti, difensore del Frosinone, è il profilo che il Napoli sta attenzionando molto nelle ultime settimane, anche se sul classe ’98 ci sono anche Inter e Torino. Il suo arrivo in azzurro potrebbe però dipendere anche dalla permanenza o meno di Tuanzebe, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. : “Il rapporto con il club ciociaro è buono, visto che Alessandro Zerbin – attaccante esterno emergente, classe 1999 – è di proprietà del Napoli. E proprio Zerbin potrebbe rinforzare il canale privilegiato fra i club. Lasciare l’attaccante un altro anno in prestito potrebbe risultare interessante anche per i ciociari. Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, in prospettiva, visto che Axel Tuanzebe è in prestito secco e lo United non ha certo intenzione di lasciarlo andare a prezzi di saldo”.