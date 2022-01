Ecco quando potrebbero rientrare Koulibaly e Anguissa

In caso di passaggio del turno in questo weekend, i due giocatori del Napoli rimarrebbero in Camerun un’altra settimana, saltando la sfida in trasferta contro il Venezia alla ripresa dopo la sosta e rientrando in vista del big match contro l’Inter di sabato 12 febbraio. Entrambi in Coppa d’Africa non si stanno affatto risparmiando, con Anguissa ben saldo al centro della mediana camerunese (ha saltato solo i 6’ finali della sfida contro le Comore) e Koulibaly pilastro difensivo senegalese, reduce da due partite giocate integralmente dopo aver saltato le prime due a causa della positività al Covid-19. Il guardiano della difesa del Napoli si è confermato leader dentro e fuori dal campo, strigliando i suoi connazionali dopo alcune prestazioni non convincenti: «Possiamo e dobbiamo fare di più. Non dobbiamo sottovalutare nessuno e nemmeno pensare di essere i più forti del torneo. Tante nazionali date per favorite sono già state eliminate, noi abbiamo un sogno e faremo di tutto per realizzarlo» .

Fonte: G. Coluccia (Cds)