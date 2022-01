D’Amico, intermed.: “Insigne al Toronto? La qualità dell’offerta generale era irrinunciabile”

Andrea D’Amico, intermediario, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi, tra le altre cose, sul passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. “Per il Toronto abbiamo pensato a due-tre profili. Di Belotti non si è mai parlato, non è attuale. Destro? La cosa più importante ora era Insigne, poi il mercato a Toronto chiude ad aprile e ogni operazione si fa a febbraio, bisognerà vedere anche gli esuberi e i mancati rinnovi -continua D’Amico tornando su Insigne – La qualità dell’offerta generale della MLS e del Toronto era irrinunciabile, non avrebbe potuto trovare gratificazione migliore altrove in ogni senso”.